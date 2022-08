Nederlandse TikTokker vast voor vangen bedreigde vissen in nationaal park Thailand

Een 22-jarige Nederlander is in Thailand opgepakt voor het illegaal vangen van bedreigde papegaaivissen in het Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park in de provincie Krabi.

Roslan B. werd maandagmiddag vastgenomen in een café op Soi Ta-ied in Chalong aan de zuidoostkust van het eiland Phuket. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke operatie van parkfunctionarissen en politie. Ze namen de Nederlander mee voor verhoor, verklaarde luitenant-kolonel Ekachai Siri van de toeristenpolitie na berichtgeving door de Thaise minister van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen, Varawut Silpa-archa, op Facebook.

De minister was door verontwaardigde Thaise internetters geattendeerd op een video die de Nederlander van zijn speervisactiviteiten op TikTok had geplaatst. Daarin was hij te zien met twee papegaaivissen, drie niet-geïdentificeerde vissen en een door de kop gestoken murene. De bewindsman informeerde vervolgens de parkautoriteiten over het filmpje, dat inmiddels is verwijderd, en zwoer dat hij de dader zou vinden.

Nog niet aangeklaagd

Roslan B. verklaarde niet te hebben geweten dat hij in een nationaal park viste. De twintiger huurde op dinsdag 9 augustus naar eigen zeggen een harpoengeweer en een boot voor een tocht van het eiland Phi Phi Don naar Phi Phi Le (dat deel uitmaakt van het nationale park), waarna de kapitein hem omstreeks 13.00 uur naar Koh Phi Phi reed. Van daaruit voeren ze uit om te gaan speervissen.

Volgens politiechef Ekachai is de Nederlander nog niet aangeklaagd maar hebben agenten van het politiebureau in Koh Phi Phi bewijs verzameld om hem te vervolgen voor illegale visserij in de beschermde wateren van een nationaal park. Het onderzoek richt zich tevens op het bedrijf dat eigenaar is van de boot, alsook de kapitein en de verhuurder van het harpoengeweer.

Hoge boetes

Maritieme autoriteiten in Thailand versterkten in 2017 hun inspanningen om het mariene ecosysteem en de mariene soorten te beschermen en leggen sindsdien hoge boetes op voor alle overtredingen. Een Chinese toerist kreeg in januari 2017 een boete van 100.000 Baht (zo’n 2780 euro) voor het illegaal vangen van twee papegaaivissen in een plastic fles op Koh Racha Yai. Bij de drie meest bezochte baaien op het eilandje, zo’n 20 kilometer voor de kust van Phuket, werden daarna borden geplaatst om bezoekers te informeren over de gevolgen van het verstoren van mariene soorten in beschermde gebieden, waaronder koralen.

Een maand later werd een 53-jarige Russische vrouw gearresteerd nadat ze was betrapt op het voeren van vissen met brood bij een koraalrif in Plubpla Bay op het eiland Phuket. Ze werd na twee nachten cel in het politiebureau van Chalong vrijgelaten nadat een vriend een borgsom had betaald van 100.000 Baht (zo'n 2780 euro). Na tussenkomst van de Russische consulaat-generaal in Phuket kreeg de vrouw een boete die gelijk was aan de borgsom, meldt de Franstalige nieuwssite Phuket.fr.

