Nederlandse toeriste (22) ziet vader vermist meisje (15) uit slof schieten: ‘Misdaad vond hier plaats!’

videoDe ouders van het vermiste meisje (15) uit Londen waren in eerste instantie ontevreden over de wijze waarop de Maleisische autoriteiten met de verdwijning van hun dochter zijn omgesprongen. Volgens een Nederlandse toeriste duurde het uren tot de hulpdiensten bij het resort arriveerden. ,,Die vader was boos en flipte helemaal.’’

De 22-jarige Cathelijn Wendel uit Leiden verbleef afgelopen weekend op hetzelfde resort als de vermist geraakte Nora Quoirin (15) en haar ouders. Ze vertelt dat de familie zaterdag later in de avond aankwam en al redelijk vroeg ging slapen.

,,Ik heb ze nog even buiten zien spelen, maar om 22.00 uur gingen ze al naar bed. Ze hadden last van een jetlag. Het lijkt mij waarschijnlijk dat het meisje die nacht klaarwakker was en besloot erop uit te gaan.’’

Verdachte geluiden

Maar, zegt Cathelijn ook, op de avond van de verdwijning hoorden zij en haar reisgenoot ook verdachte geluiden. ,,We hoorden geritsel bij het zwembad waar hun huisje boven stond. Maar ja, we zijn in de jungle en konden geen hand voor ogen zien. Bovendien maakt alles hier een nogal eng geluid, dus het kan van alles zijn geweest.’’

De volgende ochtend breekt er grote paniek uit op het resort. Het 15-jarig meisje is niet op haar hotelkamer en er staat een raam open. Cathelijn krijgt van het tumult zo’n beetje alles mee. ,,We hoorden de moeder van de familie in tranen uitbarsten. Een oude dame vroeg ons of ze in ons huisje mochten kijken om te controleren of het meisje toevallig bij ons binnen zat.’’

Boos

Drie uur later ontbreekt er volgens Cathelijn nog ieder spoor van de autoriteiten. ,,Die vader flipte helemaal en was boos. De eigenaar van het resort vertelde hem dat hij naar het politiebureau moest gaan, anders zouden ze helemaal niet komen. Daarop zei die man heel boos ‘the crime took place here!’.’’ Omdat het een tijdje duurt voor de hulpdiensten op komen dagen, beginnen andere gasten van het resort een zoekactie.

,,Wij hebben ook een beetje meegezocht, maar we konden eigenlijk niets doen behalve zelf verdwaald raken’’, zegt Cathelijn. ,,We zijn toen weggegaan omdat we bang waren dat we helemaal niet meer van het resort konden als de politie ter plaatse zou zijn.’’

Ontvoering?

De politie houdt vooralsnog rekening met diverse scenario’s, ook met een ontvoering. Het zoekteam hoopt dat het kwetsbare meisje, dat een leerstoornis heeft, reageert op het stemgeluid van bekenden. Op de geluidsopname die nu is gebruikt, wordt ze geroepen door haar moeder.

De politiechef zegt dat ook stemmen van andere gezinsleden zijn opgenomen. ,,We hebben de opname afgespeeld met geluidsversterkers toen we vanochtend op pad gingen’’, zei de politiechef van de staat Negeri Sembilan tegen verslaggevers.

De zoektocht naar Nora is inmiddels vijf dagen bezig. Zo’n 267 mensen, duikers, drones en speurhonden zoeken naar het meisje. Ook wordt een helikopter ingezet met gespecialiseerde apparatuur.