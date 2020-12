Nederlandse trucker zwaargewond na botsing in Duitsland, zoontje (10) komt met schrik vrij

Hoe de Nederland­se Maite (30) in Argentinië strijdt voor recht op abortus: 'Vertrek pas als het legaal is’

11 december Argentinië maakt zich op voor een historisch moment. Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden - in een debat dat gisteren begonnen is - over de legalisering van abortus. De Nederlandse Maite Karstanje maakt al jaren deel uit van de groene beweging die hiervoor strijdt. ,,Ik vertrek niet voordat abortus legaal is.”