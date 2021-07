Nederlandse vrouw inhaleert lachgas tijdens achtervolging, drie Belgische agenten gewond

België in nationale rouw: minuut stilte voor slachtof­fers overstro­min­gen

7:25 Het is vandaag een dag van nationale rouw bij onze zuiderburen. België staat vanmiddag even stil om de slachtoffers van de overstromingen te herdenken. In Wallonië kwamen vorige week zeker 31 personen om het leven door het wassende water. 70 anderen worden nog vermist.