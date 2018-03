Nederlandse vrouwen verkracht in hotel tijdens weekendje Antwerpen

De verdachten zijn twintigers van Afrikaanse afkomst, uit Antwerpen en Temse, meldt Het Nieuwsblad. ,,Een man is zaterdag opgepakt en is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden'', zegt Caroline Vanderstokker van het Openbaar Ministerie. ,,Twee andere mannen zijn gearresteerd en worden vandaag voorgeleid.'' Minstens één man zou al op foto door de slachtoffers herkend zijn. De mogelijke aanhouding van een vierde verdachte is nog niet bevestigd. De vrouwen bezochten de discotheek, waar rapper Ronnie Flex en een aantal Nederlandse dj's optrad, tijdens een weekendje Antwerpen. In de disco raakte de dames met de vijf mannen aan te praat. Veel meer staat hen van de avond niet meer bij. ,,We weten nog dat we in de discotheek waren, maar daarna is het één zwart gat'', verklaarden ze aan de politie. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de vrouwen in de discotheek gedrogeerd.

Verwarde indruk

De receptionist zag zondag, rond half negen 's ochtends, de vijf mannen tegelijkertijd naar beneden komen en het hotel verlaten. Om half elf stonden beide vrouwen op en maakten een verwarde indruk op het hotelpersoneel, dat hen inlichtte over de vijf mannen. Nadat de politie was ingelicht, bleek ook dat geld en telefoons waren gestolen. Na aangifte keerden beide vrouwen terug naar Nederland.



Zondagavond, omstreeks kwart over zeven, keerde een van de mannen terug naar het hotel. Hij bleek op zoek naar de vrouwen. Alert hotelpersoneel schakelde de eigenaar in, die zich direct naar het hotel spoedde. ,,Ik ben meteen naar het hotel gekomen'', zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. ,,Ik heb die man met behulp van mijn gevaarlijk ogende hond staande gehouden, tot de politie arriveerde. Het waren 17 lange minuten, maar ik liet hem niet vertrekken. Over mijn lijk.''



Volgens de hoteleigenaar, die wil getuigen tegen de verdachten, is zijn hotel veilig. ,,Het is niet zo dat je hier zo naar binnen en naar buiten loopt'', benadrukt hij. ,,Als hier 's nachts plotseling vijf onbekende mannen staan, laten we ze niet binnen. We werken met strenge regels. De verdoofde of gedrogeerde vrouwen moeten, ongewild, hun verkrachters hebben geholpen.''