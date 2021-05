Nederlandse windmolenplaatser doelwit van Frans vissersprotest

Aan een van de 72 vissersboten hing ook een pop in visserskleding aan een strop. De vissers voerden ruim een uur lang actie bij de Aeolus voor de kust van Saint-Brieuc. De Franse zeepolitie hield een oogje in het zeil. De maritieme autoriteit riep de vissers op ‘elk gedrag te vermijden dat mensen en eigendommen in gevaar brengt’.

De meeste vissersboten kwamen uit Bretagne (Saint-Malo, Cancale, Erquy, Paimpol, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Quay-Portrieux) maar er waren er ook drie uit Normandië. De werkzaamheden voor het windmolenpark in de baai van Saint-Brieuc begonnen maandag. De vissers wilden toen al protesteren bij de Aeolus maar keerden om in de veronderstelling dat de start van het project was uitgesteld. Dat bleek niet het geval te zijn, reden waarom ze Vrijdagochtend opnieuw in actie kwamen.

Platform op poten

De Aeolus, die in een platform op poten kan veranderen, moet in totaal 62 windmolens installeren in de baai. Het 140 meter lange installatieschip is speciaal ontworpen voor het transport en de installatie van funderingen van de turbines, luidt het op de site van Van Oord. Het schip werd in 2014 in gebruik genomen en beschikt over een ‘geavanceerd jacking-systeem’ met vier gigantische poten van elk 85 meter lang en een gewicht van 920 ton. Daardoor kan het in waterdiepten tot 45 meter werken.