Neergeschoten vrouw Capitool overleden aan verwondingen

Slag om het Capitool markeert inktzwarte dag in Amerikaan­se geschiede­nis

1:11 Eén dode, meerdere gewonden en een onuitwisbare schandvlek in de historie. Dat is de trieste balans van een chaotische dag in Washington. Daar culmineerde woensdag de woede van aanhangers van president Donald Trump in de bestorming van het Capitool. Trump stond erbij, gooide olie op het vuur en keek ernaar.