Negen Braziliaanse brandweerlieden gedood nadat grot instort tijdens oefening

politie blundert Verloofde Gabby werd voor zijn moeder aangezien en kon probleem­loos vertrekken

De politie in de Amerikaanse staat Florida erkent dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar Brian Laundrie, de verloofde van de vermoorde youtuber Gabby Petito. Volgens de politiechef waren agenten dagenlang in de veronderstelling dat Laundrie zich levend en wel in het huis van zijn ouders bevond. In werkelijkheid werd hij per abuis aangezien voor zijn moeder. ,,Ze zijn een beetje op dezelfde manier gebouwd”, lichtte een politiewoordvoerder de blunder toe.

26 oktober