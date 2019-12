Negen doden bij vliegtuigcrash VS

Politie vindt 631 kilo crystal meth in Spaanse loods

3:17 De Spaanse politie heeft zaterdag een recordhoeveelheid crystal meth onderschept. In een loods in de buurt van Barcelona vonden agenten 631 kilo methamfetamine. Er zijn twee verdachten in Spanje aangehouden en vier andere personen zijn in verschillende Europese landen opgepakt.