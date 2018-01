Net echt: simulator laat kinderen schutter spelen op school

In de simulator kun je kiezen voor verschillende rollen, zoals die van leraar, leerling, politieagent, maar ook de rol van de schutter zelf. Volgens projectmanager Bob Walker is dat bewust zo: ,,We moeten ons zowel zorgen maken om volwassenen als om kinderen als mogelijke schutter." De ontwerpers beluisterden opnames van echte schietpartijen en spraken met de moeder van een omgekomen leerling, om het allemaal nog echter te maken. Walker: ,,Zodra je de kinderen hoort schreeuwen, wordt het heel erg echt."



Volgens Griffith is de simulator zeker geen prettige ervaring, maar wel een noodzakelijke: ,,Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je kansen op overleving. Dit stelt ons in staat om te oefenen en dingen uit te proberen, te leren wat werkt en wat niet." Uiteindelijk moet de simulator zorgen dat scholen beter voorbereid zijn op een schietpartij: ,,We kunnen zo veel doden voorkomen, mensen beter voorbereiden en scholen een veiligere omgeving maken als we deze tool in handen kunnen geven van de juiste mensen."



De simulator is vanaf het voorjaar beschikbaar voor Amerikaanse scholen. Zij kunnen er dan gratis gebruik van maken.