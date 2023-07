Netanyahu onder het mes: Israëlische premier krijgt pacemaker

met video Proefpro­ject biedt oplossing tegen bosbranden: ‘Moeten vuur als iets nuttigs kunnen zien’

Zijn de Grieken aan de goden overgeleverd of is er nog iets te doen tegen de opnieuw oprukkende bosbranden? Al duizenden mensen zijn geëvacueerd terwijl brandweerlieden in de regio Attica vechten tegen de vlammen. Toch klinkt er opbeurend nieuws uit een proefpilot op het eiland Chios. ,,Klimaatverandering hoeft niet te betekenen dat bosbranden per definitie oncontroleerbaar worden.”