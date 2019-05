Netanyahu slaagt niet in vorming coalitie: Israël in september weer naar stembus

video Russische kosmonau­ten maken van schoonmaak­klus een ruimte­feest­je

29 mei Twee Russische kosmonauten, gezagvoerder Oleg Kononenko en technicus Aleksej Ovtsjinin, zijn even voor zessen begonnen aan ruimtewandeling van zo'n 6,5 uur. Het doel van het uitstapje is onderhoud aan de buitenkant van het internationale ruimtestation ISS, en dan met name aan het Russische deel ervan. Maar, er was ook tijd voor een feestje.