Neven die inreden op groep carnavalsvierders in België waren op weg naar huis na bezoek aan nachtclub

De twee, allebei begin 30, zijn aangehouden op verdenking van doodslag. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is. Justitie hoopt dat bestudering van beelden van bewakingscamera’s uitsluitsel geeft. De aangehouden personen zijn inmiddels voor de eerste keer verhoord.



De twee kwamen uit een nachtclub en hadden eerst nog een vriend thuisgebracht, op een kilometer bij het ongeluk vandaan. De groep carnavalisten was volgens openbaar aanklager Christian Henry goed zichtbaar, doordat er zowel aan het begin als einde een persoon liep in een fluorescerend vest. ,,Ook reden de mannen in een moderne auto, dus normaal zou het automatische remsysteem in werking moeten hebben getreden.” Volgens Henry snappen de onderzoeksrechter en rechercheurs niet waarom de bestuurder de groep niet gezien heeft en waarom ze met hoge snelheid op hen inreden.



De hoofdverdachte die achter het stuur van de BMW zat, heeft geen strafblad maar beging wel verscheidene verkeersovertredingen, waaronder te hard rijden. Er wordt onderzocht of ze onder invloed van alcohol of drugs waren. Ook zijn er huiszoekingen uitgevoerd bij de bestuurder en zijn passagier. Op dit moment is er geen sprake van terroristische motieven. ,,Niets wijst in de richting van een vorm van radicalisering of extremisme.”