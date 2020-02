New Yorkse Burgemeester De Blasio steunt Democraat Sanders

De Blasio is begin 2014 burgemeester geworden. In 2016 steunde hij als prominent lid van de Democratische Partij Hillary Clinton als presidentskandidaat en niet Sanders. De Blasio's voorganger als burgemeester, Michael Bloomberg, is ook in de race. Democratische leiders voeren campagne om presidentskandidaat te worden. De 78-jarige Sanders blijkt erg populair onder jonge Democraten.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, was zelf presidentskandidaat voor de Democraten maar stapte in september uit de race. Hij noemde de tegenvallende peilingen als reden om met zijn campagne te stoppen. Hij zou landelijk kunnen rekenen op minder dan 1 procent van de stemmen en zelfs in New York kreeg de burgemeester weinig steun. ,,Ik ben later begonnen dan ik had gewild’’, noemde hij als mogelijke reden.