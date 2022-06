New Yorkse rechtbank: olifant Happy is geen persoon en blijft in de dierentuin

Volgens de organisatie verdient Happy dezelfde vrijheid als een mens en is haar gevangenschap daarom illegaal. Happy is als gevolg van haar gevangenschap depressief en in de war, aldus de aanklacht, en moet worden overgebracht naar een omgeving die beter overeenkomt met haar natuurlijke habitat.

Vijf van de zeven rechters oordeelden echter dat de olifant geen persoon is en dus geen aanspraak kan maken op vrijheid van zeflbeschikking, een mensenrecht. Wel noemden de rechters olifanten ‘bijzonder capabel’. Een van de twee rechters die Happy wel graag vrij had zien rondlopen, laakte de ‘onnatuurlijke omgeving’ waarin de olifant zich al tientallen jaren bevindt. Happy werd naar alle waarschijnlijk in Thailand geboren in de jaren 70, meldt The New York Times, en kwam al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Olifanten zijn zeer sociale dieren en Happy bevindt zich alleen in haar verblijf. Er staat een hek tussen haar en de enige andere olifant in de dierentuin.