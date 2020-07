Nicht Trump doet boekje open: ‘Jeugdtrauma's verklaren gedrag president’

Donald Trump wordt geplaagd door jeugdtrauma’s die het hem bemoeilijken zich in te leven in het leed van anderen. Dat is een van de onthullingen in het nu al veelbesproken boek van Mary L. Trump, het nichtje van de Amerikaanse president. De Amerikaanse krant Washington Post heeft het boek in bezit.

Het boek met als titel (vrij vertaald): ‘Te veel en nooit genoeg - Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd’ verschijnt volgende week in de Verenigde Staten. Onlangs deed de Trump-familie nog pogingen het te laten verbieden, maar tevergeefs. Uitgeverij Simon & Schuster prijst het boek van Mary Trump over haar oom en diens ‘giftige’ familie aan als ‘duistere geschiedenis’ van de familieclan. De man die werd geplaagd door 'dysfunctie’ en ‘wreedheid’ bedreigt nu, volgens de uitgever 'de gezondheid, de economische veiligheid en de sociale cohesie van de wereld'.

Mary Trump (55), een klinisch psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred.

Vernederd

De kijk op de wereld van president Trump is volgens zijn nichtje in belangrijke mate bepaald door Donalds verlangen om niet te worden gekleineerd en vernederd door zijn vader, een machtige en populaire onroerendgoedmagnaat in New York. Mary L. Trumps boek wordt omschreven een familiegeschiedenis én een psychologische analyse van haar oom. Op dat laatste zit president Trump niet te wachten in de aanloop naar een eventuele herverkiezing. Volgens commentatoren kan dit boek de president nog veel harder raken dan de pijnlijke onthullingen van zijn voormalige veiligheidsadvisuer John Bolton in diens boek 'The Room Where It Happened’.

Quote De president is het product van een akelig dominante vader Mary Trump

Mary’s vader, Fred Jr., - de oudere broer van de president - stierf in 1981 aan een aan alcoholisme gerelateerde ziekte. Ze was toen zestien. De president, zo schrijft Mary Trump, is het product van een akelig dominante vader. Donald wilde ten koste van alles voorkomen dat zijn vader hem zou minachten zoals die zijn oudere broer Freddy minachtte. Zo sneuvelde onder meer zijn inlevingsvermogen voor anderen, aldus nicht Mary. De kinderen van haar grootvader logen routinematig tegen hem. Voor haar eigen vader was ‘liegen defensief - niet alleen een manier om de afkeuring van zijn vader te omzeilen of straf te vermijden, zoals was het voor de anderen, maar een manier om te overleven.’

Volledig scherm Donald Trump. © AFP

Zelfverheerlijking

Voor haar oom Donald was ‘liegen echter in de eerste plaats een vorm van zelfverheerlijking, bedoeld om andere mensen ervan te overtuigen dat hij beter was dan hij in werkelijkheid was’. De jonge Trump liet iemand anders zijn toelatingsexamen maken op de middelbare school om later naar de universiteit te kunnen. Anders dan hij had Freddy een ‘natuurlijk gevoel voor humor, zin voor avontuur en gevoeligheid’ maar dat moest hij allemaal verbergen uit angst voor de vader die daarvan niet was gediend. Freddy was het zwarte schaap van de familie. Donald, zeven en een half jaar jonger dan zijn broer, ‘had genoeg tijd om te leren van hoe Freddy altijd werd vernederd’, aldus Mary Trump.Volgens haar voldoet haar oom aan alle negen criteria van een narcist.

Het explosieve boek is al een bestseller in de Verenigde Staten vanwege de vele voorbestellingen. Mary en Donald zijn geen vrienden. Nadat haar vader was overleden, stemde de familie Trump ermee in om het nichtje en haar broer Fred III financieel te ondersteunen. Maar toen Mary’s grootvader Fred Sr. in 1999 stierf, kregen zij en haar broer niet de erfenis die ze verwachtten. Ze rekenden op een bedrag dat misschien gelijk was aan het bedrag dat hun vader zou hebben gekregen, als hij had geleefd. Mary en Fred betwistten het testament van Fred Sr. en beweerden dat een of meer mensen die verbonden waren met de familie Trump hem dwongen het in hun nadeel te veranderen.

Fred en Mary bereikten uiteindelijk een schikking met Donald en zijn broers en zussen en ontvingen een niet bekendgemaakt bedrag, maar ondertekenden ook een geheimhoudingsverklaring. Die laatste wordt volgens advocaten van Donald Trump op grove wijze geschonden met dit boek. Een zus van Donald Trump, oud-rechter Maryanne Trump Barry, zei eerder dat ze niet kon geloven dat Donald president zou worden: ,,Hij is een clown, onmogelijk".

