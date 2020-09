Nicht van president Trump sleept hem voor de rechter: ‘Hij stal van mijn erfenis’

Mary publiceerde in juli een vernietigend boek over haar oom. In de bestseller deed ze al uitvoerig uit de doeken hoe haar familie handelde na de dood van haar vader en hoe zij er daardoor bij inschoot. Haar vader was de oudere broer van president Donald Trump.



Mary beschuldigt haar oom, diens zus Maryanne en wijlen oom Robert van bedrog en samenzwering. Voor de Trumps was fraude niet alleen het familiebedrijf, ‘het was een manier van leven’, citeert de krant The New York Times haar klacht. De drie zouden haar hebben benadeeld sinds ze als tiener haar vader verloor.