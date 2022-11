Niemand keek om naar meisje (8) dat jarenlang in Duits huis gevangen zat

De Duitse plaats Attendorn is in de ban van een horrorverhaal over een meisje dat jarenlang thuis zat opgesloten. Ondanks eerdere vermoedens bevrijdde de politie haar onlangs pas. Het meisje kon praten en lopen, maar had bijvoorbeeld nooit traplopen geleerd.

Het 8-jarige meisje uit het dorp in de deelstaat Noordrijn-Westfalen had ook nog nooit van haar leven een bos gezien, zo vertelde ze kort na haar bevrijding eind september. Een weiland kende ze alleen van verhalen, net als een auto. Jarenlang werd ze gevangen gehouden in haar slaapkamer.

Lees ook Duits 8-jarig meisje leefde al bijna hele leven opgesloten

Ruim een maand geleden ontsnapte ze aan de beklemmende muren van haar kamer, toen de politie bij het huis van haar opa en oma binnentrad, waar ze zeven jaar lang afgeschermd was van de rest van de wereld. Dat beeld komt naar voren uit documenten van het kinderziekenhuis in de Duitse gemeente Siegen, die het regionale dagblad Sauerlandkurier heeft ingezien.

Vanaf het moment dat ze 1,5 jaar was mocht het meisje van haar moeder en grootouders het ouderlijk huis niet meer verlaten. Bewijs dat ze fysiek mishandeld of ondervoed is, ontbreekt. Over de mogelijke geestelijke schade die haar jarenlange isolement heeft veroorzaakt valt nog weinig te zeggen.

De drie verdachten die sinds de ontdekking van het meisje in voorlopige hechtenis zitten, beroepen zich op hun zwijgrecht. Daardoor tasten de Duitse autoriteiten nog in het duister over ‘wat er mogelijk in de hoofden van deze mensen is omgegaan’, aldus Patrick Baron von Grotthuss, de hoofdaanklager van Siegen, tegen de lokale krant.

Niet traplopen

Duidelijk is dat het meisje, door haar gedwongen gevangenschap thuis, geen onderwijs heeft kunnen genieten. De hoofdaanklager gaat ervan uit dat de moeder en grootouders het kind niet hebben toegestaan ‘om aan het leven deel te nemen’ – niet op de Kindergarten, niet op school en ook niet door te spelen met andere kinderen of te ravotten in de bossen. Het meisje kan weliswaar praten en lopen, maar is volgens de hoofdaanklager ‘nauwelijks in staat om alleen trappen te betreden of een ongelijke vloer over te steken’.

Al jaren bestonden er twijfels over de verblijfplaats van het meisje. Bij de Duitse jeugdzorg had de moeder aangegeven met haar kind naar Italië te zijn verhuisd. De vader van het meisje, van wie de moeder al voor haar geboorte scheidde, verklaarde in september 2015 zijn ex-partner meermaals in het Attendorn te hebben gezien. Op vragen van Jeugdzorg zeiden de grootouders echter ook dat dochter en kleindochter al jaren in Italië woonden.

Toen Jeugdzorg toch een kijkje ging nemen bij het huis van de grootouders van het meisje, werd de ongenode bezoekers de toegang ontzegd. Ook de politie mocht niet naar binnen omdat de agenten geen huiszoekingsbevel konden tonen.

Familielid

Quote Zelfs de buren zouden niet hebben geweten dat moeder en kind thuis waren Doorslaggevend was een verklaring van een verwant familielid, waaruit bleek dat de moeder en haar kind nooit in Italië hebben gewoond. De Italiaanse autoriteiten bevestigden dit, schrijft persbureau DPA. Toen politieagenten in september, met een bevel, bij het huis terugkwamen en de deur werd opengedaan, stond het meisje bovenaan de trap toe te kijken.



De drie verdachten, de moeder en haar ouders, worden ervan beschuldigd dat ze het meisje van haar vrijheid hebben beroofd. Het is onduidelijk welke straf het drietal boven het hoofd hangt. Maandagmiddag was hoofdaanklager Baron von Grotthuss niet bereikbaar voor commentaar.



De vraag waarmee betrokkenen vooral blijven zitten is: waarom heeft niemand dit eerder ontdekt? Baron von Grotthuss eerder hierover: ,,Je denkt dat er nog een sociale controle is. Maar zelfs de buren zouden niet hebben geweten dat moeder en kind thuis waren.”