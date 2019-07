Niemand schuldig aan dood Vic (6) die klem zat in zwembadfilter Portugal

De familie Wanzeele maakte een jaar geleden met hun zoontjes Vic (6) en Jack (4) een zeventiendaagse trip door Portugal. Een vakantievilla bij het natuurpark Azeitão was de laatste stop, waar het gezin verbleef met een bevriend stel en hun twee kinderen.



Een dagje zwemmen eindigde in een drama. Vic kwam vast te zitten in een niet-afgesloten filter van het zwembad en kwam niet meer los. Zelfs niet met hulp van zijn moeder en het bevriende koppel. De zuigkracht was te groot. Ook twee brandweermannen die snel ter plaatse waren, lukte het niet om hem te bevrijden.



Uiteindelijk trapte de brandweer de deur in van het tuinhuisje met de filterinstallatie. Het apparaat werd uitgezet en Vic kon boven water worden gehaald. De jongen had een kwartier geen zuurstof gehad. Hij vocht in het ziekenhuis nog een aantal dagen voor zijn leven, maar had veel hersenschade opgelopen en overleefde het uiteindelijk niet.