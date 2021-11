Niet corona maar een tekort aan kerstbomen doet Amerikanen vrezen voor kerst

Extreem­recht­se groepen veroor­deeld tot miljoenen­boe­te na dodelijk protest in Charlottes­vil­le

Meerdere extreemrechtse organisaties en personen zijn in de VS veroordeeld tot het betalen van meer dan 25 miljoen dollar aan slachtoffers van het protest in Charlottesville in 2017. De verdachten werden door negen slachtoffers beschuldigd van het promoten en uitdragen van racistisch geweld tijdens de ‘Unite the Right’-rally.

24 november