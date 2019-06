Niet gewekte vrouw nacht opgesloten in ijskoud en aardedonker vliegtuig

Een jonge vrouw heeft een nacht opgesloten gezeten in een verlaten vliegtuig op de Canadese luchthaven Toronto Pearson International Airport. Tiffani Adams was in slaap gevallen tijdens een korte vlucht van Québec naar Toronto, maar na de landing zag het personeel aan boord haar over het hoofd. Vervolgens werd het toestel van luchtvaartmaatschappij Air Canada op slot gedraaid, waarna het vliegtuig veranderde in een ijskoude, donkere plek waaruit het lastig ontsnappen bleek.

De vrouw, die naar eigen zeggen nog steeds nachtmerries heeft van het opmerkelijke incident, heeft de betrokken maatschappij via Facebook een uitgebreid bericht gestuurd. Dat deed ze overigens niet zelf maar met hulp van een vriendin, omdat ze zelf geen sociale media gebruikt. In het bericht doet Adams uit de doeken wat haar overkwam, nadat ze halverwege de anderhalf uur durende vlucht in slaap was gevallen.

Toen de passagier wakker schrok, bleek het al rond middernacht te zijn en een paar uur na het landingstijdstip. ,,Het was ijskoud en donker en ik zat nog vast in mijn gordel.” Tiffani Adams, die last heeft van claustrofobie en er om die reden niet tegen kan opgesloten te zitten in kleine ruimten, kreeg op dat moment een paniekaanval. ,,Ik kan bijna niet vertellen hoe vreselijk het was”, probeert ze het kersverse trauma van zich af te schrijven. Vervolgens probeerde ze met haar smartphone contact te zoeken met een vriendin. Tegen haar vertelde ze wat haar was overkomen. Lang duurde het contact niet omdat de batterij van haar gsm uitviel.

Ze probeerde haar telefoon op te laden via usb-poorten in het vliegtuig maar daar bleek geen stroom op te staan. ,,Als een vliegtuig uit is gezet, is er geen elektriciteit aan boord.” Op de tast schuifelde Adams richting toilet en daarna naar de cockpit. Daar in de buurt vond ze walkietalkies, maar ook die bleken niet te werken. Uiteindelijk vond ze een zaklamp. Daarmee scheen ze via een raam uit het vliegtuig in de hoop dat iemand haar signalen zou zien. Omdat er geen reactie kwam, besloot ze in uiterste wanhoop een van de deuren te openen. Dat lukte, maar de afstand tussen de deur en het asfalt bleek te groot om te springen. ,,En een touw om naar beneden te klimmen was onvindbaar.”

Trap

Via de openstaande deur besloot ze wederom lichtsignalen te geven om de aandacht van grondpersoneel te trekken. Uiteindelijk werd ze opgemerkt door de chauffeur van een bagagewagentje. ,,Die man was in shock en vroeg me hoe ze me in godsnaam waren vergeten in het vliegtuig. Ik vroeg me hetzelfde af.” Uiteindelijk haalde de man een trap, waarmee de vrouw uit het vliegtuig werd gehaald. Bij het luchthavengebouw aangekomen, werd ze opgewacht door personeel van Air Canada dat haar een hotelovernachting aanbood. Maar Adams wilde gewoon naar huis, omdat ze de volgende ochtend moest werken.

Air Canada heeft inmiddels nederige excuses aangeboden en onderzoekt hoe het mis kon gaan. De stewardessen en piloot die tijdens de betreffende vlucht werkten, zullen ter verantwoording worden geroepen. Adams heeft de gebeurtenis nog altijd niet verwerkt en lijdt nog steeds aan slapeloze nachten. ,,Als ik dan toch in slaap val, heb ik nachtmerries en word ik angstig wakker. Ik ben dan bang dat ik weer ergens alleen opgesloten zit in het donker. Ik ben echt een wrak en krijg mijn emoties niet de baas.”

Ze hoopt dat de psychische ongemakken snel voorbij zullen zijn. De luchtvaartmaatschappij benadrukt in contact te blijven met de gedupeerde passagier. Onduidelijk is nog of Adams een schadeclaim heeft ingediend. Air Canada en de vrouw hebben daarover nog niets gezegd.