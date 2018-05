'Niet opgeven Kim, er zijn kinderen die je nodig hebben'

Mexico is kwaad nadat Trump Mexicaanse immigran­ten 'dieren' noemt

0:51 Tijdens een toespraak in de Amerikaanse staat Californië sprak president Donald Trump zich denigrerend uit over immigranten die vanuit Mexico de grens met de VS oversteken. Trump noemde hen 'dieren' en dat schoot bij de Mexicaanse overheid in het verkeerde keelgat.