Nieuw beeld van Britse jogger die vrouw voor bus duwde

Het 33-jarige slachtoffer liep 's ochtends over de brug de jogger tegemoet toen hij haar uit de weg duwde. De vrouw kwam op de daarnaast gelegen weg terecht. De chauffeur van een bus die daar reed, kon haar maar ternauwernood ontwijken.



De vrouw hield lichte verwondingen aan haar val over. Ze zag de jogger later nog terugrennen over de brug en probeerde hem nog aan te spreken, maar hij negeerde haar.



De Londense politie gaf eerder aan dat ze graag met de jogger in contact wilde komen over 'wat er precies die ochtend is gebeurd'. De politie hield in augustus twee verdachten aan, waaronder een 41-jarige miljonair, die zij aanzagen voor de jogger. Beiden werden later vrijgelaten. De miljonair bleek zich in de Verenigde Staten te bevinden op het tijdstip van het incident.