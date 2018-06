Nieuw EU-asielbeleid muurvast, maar 'nietsdoen geen optie'

Contraproductief

Avramopoulos kantte zich later op de dag ook tegen die opmerking, die hij ‘contraproductief’ noemde, en ‘eerder ingegeven door vrees dan door overtuiging’. ,,Iedereen ziet in dat nietsdoen geen optie is. We móeten hervormen.” Anders zitten bij nieuwe, onhanteerbaar grote vluchtelingenstromen zoals in 2015 opnieuw enkele Zuid-Europese landen van aankomst met de brokken, en kunnen landen zonder of met makkelijk controleerbare buitengrenzen doen alsof dat hun probleem niet is.



Volgens Avramopoulos is er sinds voorjaar 2015 al veel gebeurd. De migratiedruk is verminderd, Europa geeft steun aan landen van herkomst en opvanglanden in de buurt van gewapende conflicten, bewaakt beter zijn buitengrenzen en werkt aan snellere asielprocedures. Maar de bottleneck blijft de verplichte spreiding van asielzoekers over alle Europese landen. Een harde kern van landen rond Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije blijft zich daartegen verzetten.