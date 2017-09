Nieuw monster 'Maria' zwelt aan, maar mist Nederlandse eilanden

Volgens de meest recente schatting raast orkaan Maria met windsnelheden van gemiddeld 195 kilometer per uur overzee. De windstoten lopen op tot rond 240 kilometer per uur. Met deze windkracht is er sprake van een categorie 3 orkaan, een zware orkaan die alles op zijn pad opzij blaast, waarschuwt meteoroloog bij Weerplaza Michiel Severin. ,,De komende 24 uur blijft Maria in kracht toenemen naar windsnelheden van 240 kilometer per uur. Dat is ongelofelijk hard en komt al in de buurt waarmee Irma over Sint Maarten trok.”



Zoals het er nu uitziet heeft Maria haar koers meer naar het zuiden bijgesteld. Hierdoor komen de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius en Saba - waar uit voorzorg al mariniers naar toe zijn gegaan - niet in het oog terecht.