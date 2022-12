Nieuw poll Elon Musk: moet ik terugtreden als baas van Twitter?

Sinds Musk in oktober voor 44 miljard dollar de leiding van Twitter heeft overgenomen is het sociale medium in roerig vaarwater terecht gekomen. Zo schorste hij recent verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Hij herstelde de accounts nadat hij een Twitter-poll had gelanceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing weer moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos daarvoor. Op eenzelfde manier besloot hij dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump na een maandenlange schorsing mocht terugkeren op het platform.