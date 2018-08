Nieuw topman Air France-KLM gaat maximaal 4,25 miljoen verdienen

De negen ton salaris is exclusief bonussen of andere extra's zoals een verhuisvergoeding en pensioenbetalingen. Zo komt Smith in aanmerking voor een bonus van maximaal 150 procent van zijn basissalaris als Air France-KLM aan een reeks doelen voldoet. Die doelen worden begin 2019 vastgesteld. Ook komt er een langetermijnbeloningsplan dat 1 miljoen euro waard is. In totaal zou Smith zo 4,25 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Dan moet hij het wel vol weten te houden in zijn nieuwe functie. Zijn taak bij AF-KLM wordt ook wel een 'mission impossible'.