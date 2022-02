Nieuw-Zeeland zet muziek Barry Manilow en Macarena in tegen vrijheidskonvooi

Ook stond de Macarena op repeat, werden via een luidspreker mededelingen gedaan over coronavaccinaties en werden sproeiers aangezet, schrijft The Guardian. Ook is in videobeelden te horen dat You're Beautiful van James Blunt door de speakers galmt. Parlementsvoorzitter Trevor Mallard liet weten toestemming voor de aanpak te hebben gegeven en een geluidsinstallatie beschikbaar te hebben gesteld.



,,Niemand die hier is, is hier legaal”, reageerde Mallard over de aanpak tegen de demonstranten van het zogenoemde ‘Vrijheidskonvooi’. ,,En als ze zowel van onder als van boven nat worden, zullen ze zich waarschijnlijk een beetje minder op hun gemak voelen en eerder naar huis gaan.”