Nieuw-Zeelander (27) schuldig bevonden aan moord op Britse backpacker Grace na tinderdate

Grace ging de avond voor haar 22ste verjaardag op date met de inmiddels 27-jarige Nieuw-Zeelander. Ze verbleef op dat moment in Auckland. De jonge vrouw was net afgestudeerd en was bezig aan een tussenjaar voor ze in haar thuisland Groot-Brittannië een baan zou gaan zoeken. Ze had de man ontmoet op Tinder.



De twee spreken af in een hotelbar in het zakendistrict van Auckland op de avond van 1 december vorig jaar. Op camerabeelden is nog te zien hoe Grace een foto neemt van de grote kerstboom voor de deur van het hotel. Het is de laatste foto die ze naar haar ouders, met wie ze dagelijks contact had, stuurt. Grace en de Nieuw-Zeelander (die in de zaak anoniem is gebleven) hebben het naar hun zin. Op beelden is te zien dat ze elkaar omhelzen en kussen. Vanuit de hotelbar vertrekken ze samen naar enkele andere cafés. Grace stuurt tussendoor nog een appje naar een vriendin met de tekst dat ‘ze wel een klik heeft met haar date’.



Aan het eind van de avond gaan ze naar hotel CityLife waar de Nieuw-Zeelander op dat moment verblijft. Op camerabeelden is te zien hoe Grace met de man in de hotellift stapt, nog steeds gekleed in een zwart jurkje en All Stars-schoenen. Het is het laatste beeld waarop ze te zien is.