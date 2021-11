Nieuwe beelden van verdwenen Chinese tennisster Peng, niet zeker of ze echt zijn

Aanrander meisje (12) die geen ‘huid-op-huidcon­tact’ had, moet alsnog cel in van Indiase hoogste rechter

Het Hooggerechtshof in India heeft een omstreden vonnis vernietigd, waarbij een man was vrijgesproken van aanranding van een 12-jarig meisje. De man had de borst van het meisje betast, maar was niet veroordeeld omdat er geen sprake zou zijn van huid-op-huidcontact. ,,Absurd’', oordeelt de hoogste rechter nu.

18 november