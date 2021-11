Nieuwe coronamaatregelen in België: discotheken dicht en contacten zoveel mogelijk beperken

Boosterprikken versnellen

Eigen gedrag

De liberale premier doet een oproep ‘aan ons allemaal om een inspanning te doen ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden.’ De Croo is ‘ervan overtuigd dat we met een aanpassing van ons eigen gedrag en onze solidariteit we ons er opnieuw zullen kunnen doorslaan.’ Hij wees met name ook op de plicht voor iedereen boven de tien jaar om op openbare plaatsen een mondmasker te dragen. ,,Dat is een zeer belangrijke vorm van bescherming, ook voor gevaccineerden. En op dit moment kunnen we elke vorm van bescherming gebruiken.”