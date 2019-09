Nieuwe hand uit Nederlandse 3D-printer maakt Sierra Leoners dolgelukkig

In het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone staan artsen geregeld te opereren met een lampje op hun hoofd, omdat de elektriciteit weer eens is uitgevallen. Ambulances zijn er wel in het kleine plaatsje, maar het merendeel is gestript door inwoners die nog wel een onderdeeltje konden gebruiken. Een 3D-lab is dus - op zijn zachts gezegd - een nogal vreemde eend in de bijt in dit West-Afrikaanse land. Toch is bedenker en traumachirurg in opleiding Lars Brouwers overtuigd van het succes dat de hypermoderne apparatuur zal brengen. ,,We zien nu al hoe dankbaar patiënten zijn die we een handprothese geven. 'We zijn weer normaal' zeggen ze", vertelt Brouwers, die sinds de start van het project samenwerkt met het 3D-lab in het Radboudumc in Nijmegen.