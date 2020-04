Nieuwe Labourleider wil samenwerken met Britse premier Johnson

Russische arts opgepakt na corona-alarm: ‘Rusland is niet klaar voor epidemie’

12:58 De Russische arts en vakbondsleider Anastasia Vasiljeva slaat alarm over de situatie in Rusland, dat volgens haar absoluut niet is voorbereid op een epidemie. Afgelopen donderdag werd ze met een groep collega’s nog aangehouden, maar ze blijft haar kritiek uiten. ‘We worden gedwarsboomd.’