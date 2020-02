Nieuwe verkiezingen in Duitse deelstaat na politieke storm over samenwerking met AfD

Er komen nieuwe parlementsverkiezingen in de Duitse deelstaat Thüringen. Daarover zijn CDU, SPD, Die Linke en de Groenen het vanavond eens geworden. Daarmee lijkt de regeringscrisis in de deelstaat, die uitgroeide tot een politieke crisis in Duitsland , opgelost.

De verkiezingen vinden plaats op 25 april. In afwachting daarvan zal de voormalige minister-president Bodo Ramelow (Die Linke) begin maart opnieuw verkozen worden, melden Duitse media. Dat laatste is een unicum omdat de christendemocraten van de CDU dat tot nu toe weigerden.

De vier partijen sloten een zogenoemd stabiliteitspact waarbij is afgesproken dat de AfD bij politieke beslissingen in de deelstaat niet de doorslag geeft.

Dat laatste gebeurde twee weken geleden wél. Dankzij de stem van AfD-leider Björn Höcke won de liberale Thomas Kemmerich (FDP) in de derde verkiezingsronde van de zittende socialistische premier en gedoodverfde winnaar Bodo Ramelow (Die Linke). Naast de stem van de extreemrechtse Höcke, kreeg de liberaal de steun van zijn FDP-fractie en de regionale CDU. Dit tot ontsteltenis van de partijleiding in Berlijn. Op samenwerking met de AfD rust binnen de gevestigde partijen in Duitsland een taboe.

Kemmerich beloofde dat er ‘geen samenwerking’ met de AfD zou zijn en hoopte op samenwerking met alle democratische partijen. ,,We zullen ons verzetten tegen de AfD-politiek en zullen Höcke niet toestaan ​​dat hij de democratie verder beschadigt. Ik wil bewijzen dat de AfD geen rol speelt in ons beleid.’’

Zijn weigering tot samenwerking met de AfD bemoeilijkte het vormen van een nieuwe deelstaatregering. De FDP wilde ook niet samenwerken met de AfD, de CDU evenmin. De partijen Die Linke, de SPD en de Groenen verloren de meerderheid bij de deelstaatverkiezingen, eind oktober.

Ontslag

Eén dag na zijn verkiezing tot premier verklaarde Kemmerich zijn ambt alweer ter beschikking te zullen stellen. Dit vanwege grote politieke verontwaardiging in Duitsland over de manier waarop hij werd verkozen: met steun van AfD-leider Höcke himself die van een Duitse rechter gewoon fascist genoemd mag worden. Met zijn opstappen wilde Kemmerich de ‘smet’ wegnemen die sinds zijn verkiezing aan het premiersambt in Thüringen kleeft.

Twee dagen later diende Kemmerich zijn ontslag in. Dat deed hij na crisisoverleg van de grote coalitie van christen- en sociaaldemocraten in Berlijn. De ‘GroKo” zoals de coalitie wordt genoemd, riep de deelstaat ook op om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Merkel

Bondskanselier Merkel noemde de steun van de regionale fractie ‘onvergeeflijk’ en ‘een breuk met de basisovertuigingen’ van de partij. ,,Dit resultaat moet worden teruggedraaid”, reageerde de bondskanselier vanmorgen vanuit Zuid-Afrika waar ze op staatsbezoek is.