Nieuwe verkiezingen lijken onvermijdelijk in Italië

De Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) stonden op het punt een regering te vormen, maar haakten af toen Mattarella een veto uitsprak over hun beoogde minister van Financiën, Paolo Savona. In een televisietoespraak zei Mattarella dat Savona Italië mogelijk uit de euro zou hebben geduwd. De president liet weten dat hij alternatieven voor de post van minister van Economie had geopperd, maar dat hij bot ving bij M5S en de Lega.



De leiders van Lega en M5S reageerden woedend op de ingreep van de president. Lega-leider Salvini verweet Mattarella naar de pijpen te dansen van Brussel, Parijs en Berlijn. De president stelde op zijn beurt dat hij het recht heeft kandidaten te weigeren die het land schade kunnen toebrengen. Hij zei dat de partijen weigerden een andere kandidaat-minister naar voren te schuiven.

Volledig scherm Carlo Cottarelli werd vanochtend door Sergio Mattarella gevraagd om een kabinet te vormen. © REUTERS

Verraad

M5S-voorman Luigi Di Maio vindt dat een afzettingsprocedure tegen Mattarella zou moeten worden begonnen. Hij vindt dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan verraad van de grondwet. ,,We waren een paar stappen verwijderd van de vorming van een regering, en we zijn tegengehouden omdat er in ons kabinet een minister was die de EU bekritiseerde'', zei Di Maio tegen de televisiezender RAI.



Cottarelli bereidt zich ondertussen voor op het vormen van een kabinet. Welke vorm dat kabinet krijgt, ligt aan het parlement. Aan de Italiaanse krant La Stampa liet Cottarelli weten: ,,Ik zal een programma presenteren dat in het geval van voldoende vertrouwen ook de goedkeuring van de begroting zal bevatten en vervolgens voorziet in de ontbinding van het parlement en het organiseren van verkiezingen in 2019. Als er geen vertrouwen is, zal het parlement direct worden ontbonden en zal mijn taak zijn om na augustus verkiezingen te organiseren."

Volledig scherm M5S-voorman Luigi Di Maio. © EPA

Zakenkabinet