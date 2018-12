Nieuwszender: Sorry voor muziekkeuze na dood Straatsburgschutter

Chekatt was twee dagen op de vlucht nadat hij dinsdag een aanslag pleegde in de buurt van de kerstmarkt in Straatsburg. In de kogelregen kwamen vier mensen om het leven. Chekatt werd gedood nadat gealarmeerde agenten hem donderdagavond aantroffen in de wijk Neudorf en hij het vuur op hen opende.



Terwijl de nieuwszender een speciaal programma uitzond over de jacht op Chekatt, inclusief beelden van de straat, draaide het station de reggaehit van Bob Marley. Volgens BFM kwam dat door een menselijke fout en de zender verontschuldigde zich vandaag.



Veel Twittergebruikers vonden de muziekkeuze ook niet smaakvol. ,,BFM heeft net ‘I Shot the Sheriff’ live uitgezonden, ze zijn het kwijt!’’ merkte een commentator op. Nog een tweet: ,,Ik weet niet zeker of Bob Marley’s ‘I Shot the Sheriff’ de beste keuze is van BFM vanavond.’’