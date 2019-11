Nike ontwikkelt schoen voor verpleegkundigen en dokters: ‘Schoen voor dagelijkse helden’

Omdat dokters en verpleegkundigen een ‘fysiek en mentaal zeer veeleisende baan’ hebben, heeft Nike een unieke schoen ontworpen voor deze zorgverleners. Uit hun onderzoek bleek namelijk dat verplegers vaak maar een uurtje kunnen zitten in hun twaalf uur durende shifts en dagelijks zes tot acht kilometer lopen. Het bedrijf werkte samen met professionals uit Amerikaanse ziekenhuizen om die uitdagingen aan te pakken. De schoen is volgens het bedrijf zelfs ontworpen ‘met het oog op eenvoud’.

De schoen is geschikt ‘voor alle ziekenhuisomstandigheden’. Zo heeft het kledingstuk een rubberen buitenzool met flexibele tussenzool en een stevige hiel die aanvoelt als een ‘zachte, knusse omhelzing’. De schoen heeft ook rekkers in plaats van veters waardoor het in één beweging aan- of uit te trekken is, ideaal voor noodgevallen. De afstotende buitenkant beschermend tegen vlekken is bovendien afgewerkt met het internationale symbool van de zorgverlening.