Nipte meerderheid Amerika voor afzetten Trump

Deze dubbele diamant is uniek in de wereld en van onschatba­re waarde

9 oktober Mijnwerkers van het Russische bedrijf Alrosa hebben in een mijn in Siberië een wel heel bijzondere diamant gevonden: eentje met een holte waarin nóg een diamant zit. Volgens specialisten van Alrosa, een firma gespecialiseerd in de winning van uiterst kostbare en bikkelharde kristallen, is de dubbele diamant zeer waarschijnlijk de enige in zijn soort en om die reden van onschatbare waarde.