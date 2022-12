Nipte meerderheid voor Democraten in Senaat na zege in Georgia

Twee kandidaten in Georgia

Warnock, een pastoor die predikt in de kerk in Atlanta waar burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr. bekendheid verwierf en in 2021 aan de slag ging als senator, stond in sterk contrast tot Walker, een zeer conservatieve voormalige American Football-ster. Hij werd in aanloop naar de verkiezingen in verlegenheid gebracht toen meerdere vrouwen vertelden dat ze in het verleden affaires met hem hadden gehad.