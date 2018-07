Nog 1.111 doden 9/11 niet geïdentificeerd: 'We gaan door, hoelang het ook duurt'

Met de identificatie van de 26-jarige bankemployee Scott Michael Johnson is weer een klein stapje gezet in het moeizame proces om zoveel mogelijk slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York te identificeren.

Bijna zeventien jaar na dato zijn 1.111 waarschijnlijke doden nog niet geïdentificeerd, op een totaal van 2.753 slachtoffers.

Scott Micheal Johnson werkte op de 89ste verdieping van de South Tower van het World Trade Centre, bij investeringsbank Keefe, Bruyette & Woods. Volgens zijn vader Thomas was hij 'een van de aardigste mensen die er bestond'.

Scott Michael Johnson werd geïdentificeerd dankzij DNA-materiaal van een bot dat in 2001 was veiliggesteld uit het puin. De match kwam na zo'n zes eerdere pogingen in de afgelopen jaren eindelijk tot stand.

De forensisch onderzoekers gebruikten een nieuwe techniek, waarbij bot tot fijner poeder kan worden vermalen. Met behulp van een DNA-sample van Johnsons tandenborstel en het DNA van zijn ouders kon worden vastgesteld dat het bot inderdaad van Johnson was.

Opluchting en pijn

Voor vader Thomas, die in het bestuur zit van het 9/11 Museum & Memorial, was het nieuws dat zijn zoon was geïdentificeerd enerzijds een opluchting. ,,Maar tegelijk wordt je ook weer herinnerd aan alle verdriet en pijn", verklaarde hij tegenover de New York Times.

Bericht gaat verder onder de foto

Volledig scherm © AFP

Moeder Ann: ,,Het komt allemaal weer terug, en het betekent ook dat er nu iets wordt afgesloten. Op de een of andere manier dacht ik altijd dat hij gewoon aan zou komen lopen en zou zeggen: 'Hier ben ik, ik had geheugenverlies.'"

Scott Michael Johnson is het eerste slachtoffer dat geïdentificeerd wordt sinds augustus 2017. De laatste match daarvoor was in maart 2015. Het is dus een lang en moeizaam proces.

De forensisch onderzoekers hebben nog 22.000 menselijke resten liggen die door het vuur en de hitte bij de aanslag moeilijk zijn te identificeren. De onderzoekers proberen de resten te matchen met een database met 17.000 DNA-profielen van slachtoffers en familieleden.

Technieken sterk verbeterd

Mark Desire, assistent-directeur van het forensisch team, bevestigt tegenover de New York Times dat het inderdaad niet makkelijk is. ,,Juist de aanslagen van 2001 hebben tot gevolg gehad dat de technieken om DNA veilig te stellen sterk zijn verbeterd. Anders waren we veel minder ver geweest", zegt Desire.

Hoofdonderzoeker Barbara Simpson is vastbesloten om door te gaan met het taaie werk. ,,In 2001 hebben we de families en slachtoffers beloofd om al het mogelijke te doen, hoelang het ook duurt, om hun geliefden te identificeren."