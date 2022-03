Nog 1191 mensen in Afghanistan wachten op overbrenging naar Nederland

Volgens deze laatste cijfers wachten nog 330 mensen uit Afghanistan in een ander land op hun reis naar Nederland. Afgelopen zomer overliepen de taliban Afghanistan. In paniek evacueerden westerse landen hun ambassadepersoneel en tienduizenden Afghanen met wie ze de afgelopen twintig jaar samenwerkten. Evacuaties uit Afghanistan gaan vooral op twee manieren: met een vlucht vanaf de luchthaven van Kaboel naar Doha in Qatar of over land via Pakistan.