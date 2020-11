Nog altijd geen brexit-akkoord en het is al bijna 1 januari: wat nu?

Je kunt het bijna niet verzinnen, maar het gebeurde toch. Op het moment dat bijna alle deadlines zijn overschreden, en die ene stip op de horizon (1 januari) inmiddels een enorme loden bal is geworden, gooit ook corona nog eens roet in het eten. Een lid van het onderhandelingsteam van de EU bleek besmet met het virus, waardoor de gesprekken op het allerhoogste niveau zijn stilgelegd. Dat betekent dat Michel Barnier (namens de EU) en zijn Britse gesprekspartner David Frost elkaar even niet in de ogen kunnen kijken. ,,De gezondheid van onze teams komt op de eerste plaats", zei Frost. Het betekent ook dat er op dit moment alleen digitaal onderhandeld wordt. En dat heeft niemands voorkeur. Het is beter als je elkaar in de ogen kunt kijken, klinkt het. Zeker in deze fase van de onderhandelingen.