Nog nooit zoveel media in ambitieus Singapore

Lokale media melden trots dat Singapore alles uit de kast haalt en ook veel te winnen heeft met deze top. In het verleden was de stad gastheer voor een eveneens gevoelig treffen van de presidenten van China en Taiwan. Gedemonstreerd is al dat Singapore op zeer korte termijn een dergelijk belangrijk politiek evenement kan organiseren, zelfs na de onverwachte afgelasting van de ontmoeting door Donald Trump. De uiteindelijke doorgang werd pas tien dagen geleden bevestigd. Normaliter duurt de voorbereiding van een top als deze minstens zes maanden.



De complicaties hebben de gastheren veel overwerk bezorgd. Benadrukt wordt dat er in dit met camera’s behangen land nauwelijks veiligheidsproblemen zijn, dus dat was het probleem niet. Straten rond de hotels waar Trump en Kim verblijven zijn inmiddels afgezet. Het wachten is op de landing van de Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president. Die wordt om 14.30 uur (Nederlandse tijd verwacht).



De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is vanmorgen in Singapore geland. Volgens mediaberichten vloog hij met een Chinese Boeing-747 en niet met zijn eigen privé-jet. Dat is een stokoude Iljoesjin-62, een type vliegtuig uit de tijd van de Sovjet-Unie dat in de jaren 1963-1995 werd gebouwd. Hij is als leider van zijn stalinistisch geregeerde land nog niet eerder zo ver van huis geweest.



Als deze top concreet resultaat oplevert, hoopt Singapore zich te plaatsen naast Genève en Stockholm als succesvolle, erkende en neutrale plekken voor internationale onderhandelingen.