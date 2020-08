Nog tientallen vermisten na explosie Beiroet, grote uitvaart gepland voor vanmiddag

De zware explosie richtte afgelopen dinsdag een enorme ravage aan in de stad. Zeker 155 mensen kwamen om het leven en zo'n 5000 mensen raakten gewond. 120 slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en hongersnood dreigt door een tekort aan graan.



In de stad staat vanmiddag een grote uitvaart gepland voor slachtoffers. De organisatoren willen niet dat overheidsfunctionarissen naar die plechtigheid komen. "Dit wordt een dag van woede en verdriet", zegt een van de betrokkenen. De explosie zou hebben plaatsgevonden in een loods waar jarenlang zo'n 2750 ton ammoniumnitraat lag opgeslagen. Waarschuwingen dat sprake was van een gevaarlijke situatie zouden in de wind zijn geslagen, tot woede van veel burgers. "Het is de nalatigheid van de Libanese overheid die deze tragedie heeft veroorzaakt", zegt een van de organisatoren van de uitvaart tegen persbureau DPA.