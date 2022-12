Nog twee mensen vermist na lawine in Oostenrijk: ‘Overlevingskansen dalen snel’

In een skigebied niet ver van de populaire Oostenrijkse wintersportplaats Lech hebben reddingswerkers urenlang met man en macht gezocht naar wintersporters die onder een lawine zijn bedolven. Aanvankelijk ging de politie uit van ongeveer tien mogelijke slachtoffers, maar dat aantal werd fors naar beneden bijgesteld. Inmiddels is nog sprake van twee vermisten.

Op videobeelden van een getuige van de lawine waren tien personen te zien. Inmiddels blijkt dat zeker acht van hen aan de sneeuwmassa konden ontkomen. Regionaal veiligheidsraadslid Christian Gantner deelde deze avond mee dat acht van de tien personen zijn teruggevonden. Zes mensen zijn ongedeerd, twee mensen zijn naar ziekenhuizen in Innsbruck en Bludenz gevlogen.

De lawine is omstreeks 15.00 uur begonnen in het gebied van de ongeveer 2.700 meter hoge Trittkopf-berg. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar. Het was ongewoon warm weer na dagen van sneeuw.

Wedloop tegen de tijd

Naar de twee vermiste slachtoffers werd urenlang gezocht met lawinehonden en helikopters. De helikopters blijven voorlopig aan de grond omdat het donker is, maar hulpteams zijn nog steeds aan het zoeken en zouden de hele nacht doorgaan. Volgens informatie van lokale pers nemen meer dan tweehonderd mensen deel aan de zoekactie. Zij spreken over een wedloop tegen de tijd omdat de overlevingskansen snel dalen. Meerdere helikopters staan klaar om slachtoffers snel te kunnen vervoeren.

De zoektocht zal aanhouden totdat kan worden uitgesloten dat er geen mensen meer onder de lawine liggen. Zoeklichten werden reeds ingeschakeld om de zoektocht in het donker voort te zetten. De politie roept iedereen met relevante informatie over het verloop van de lawine of over vermiste personen op om contact op te nemen met de politie in Lech.

Over de identiteit van de getroffenen is niets bekendgemaakt.

Prins Friso

Het incident was bij Zürs in het Trittkopf-gebergte. Lech is in Nederland bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks gaat skiën. Prins Friso werd er op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.

Het wintersportgebied presenteert zich als ‘een van de beste skigebieden ter wereld'. Het skigebied is per direct gesloten. De afgelopen jaren hebben sneeuwverschuivingen in Oostenrijk jaarlijks gemiddeld zo’n twintig doden veroorzaakt.