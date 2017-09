Non beschuldigd van omkoping voor bouw van hotel naast Vaticaan

Echtpaar dat 75 jaar getrouwd was, sterft paar uur na elkaar

13:21 Een Canadees echtpaar dat onlangs zijn 75-jarige huwelijk vierde, is een paar uur na elkaar gestorven. George en Jean Spear ontmoetten elkaar tijdens een dansfeest in 1941 in Londen en trouwden een jaar later. ,,Dit gaat elke logica te boven'', aldus dochter Heather.