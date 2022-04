Noodkreet uit de belegerde staalfabriek van Marioepol

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense commandant roept wereldlei­ders op: ‘Help ons’, 90 bussen voor 6000 evacuees Marioepol

De Oekraïense commandant Sergej Volina, die met zijn brigade in de omsingelde staalfabriek Azovstal in Marioepol zit, vraagt de wereldleiders om hulp. ,,Dit zou de laatste oproep van ons leven kunnen zijn. We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen, zo niet uren, tegemoet’’, aldus Volina in een video. En burgers kunnen vandaag Marioepol weer verlaten via een evacuatieroute. De burgemeester van Marioepol hoopt vandaag zo’n 6000 mensen te evacueren met behulp van 90 bussen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

11:33