‘Noodrem Pakistaanse ramptrein werkte niet’

11:29 Een 7-jarig meisje is gisteravond neergeschoten in Chicago toen ze verkleed aan het trick or treaten was. Dat is een Amerikaans gebruik op Halloween, waarbij kinderen bij mensen aanbellen en om snoep vragen. Het meisje verkeert in kritieke toestand.