Noodweer in Toscane: zes doden

,,Livorno is nog nooit zo verwoest door noodweer', sprak Filippo Nogarin. Binnen twee uur viel zondagochtend vroeg meer dan 250 millimeter regen. Brandweer en andere hulpdiensten kregen in de regio Livorno en Pisa 160 verzoeken om bijstand vanwege het noodweer.

Onweer, regen en zware windstoten trokken dit weekeinde niet alleen over Toscane. Ook andere delen van Italië hadden flink te lijden onder slecht weer. Hier en daar was sprake van flinke materiële schade.

Rome had de afgelopen periode behoorlijk last van watertekort. De Romeinen zagen afgelopen weekeinde in één klap alles veranderen: vandaag stonden na overvloedige regenval veel straten blank.