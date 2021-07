Noodweer slaat opnieuw toe in België, overstromingen in provincie Namen: ‘Dit is waanzin’

‘Gegijzelde’ prinses Latifa van Dubai mogelijk doelwit van spionage­soft­wa­re Pegasus

22 juli De telefoonnummers van prinses Latifa, de dochter van de emir van Dubai, en haar bondgenoten staan op een lijst met mogelijke doelwitten van de spionagesoftware Pegasus. The Washington Post schrijft dat de nummers zijn ingevoerd nadat Latifa in 2018 probeerde per boot haar thuisland te ontvluchten.